Uyuşturucu Operasyonu
30 dakika önce
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki yabancı uyruklu tutuklandı.
Uşak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki yabancı uyruklu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekipleri, Denizli
'den yolcu otobüsüyle Uşak'a uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar üzerine hareket geçti.
Uşak Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsünden inen Afganistan
uyruklu N.A. ve M.E.H'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin üzerinde 22 gram eroin ele geçirdi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:03 Kaynak: AA
Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı
Üzerinde Ayet ve 'Allah' Yazılı Banyo Paspası Skandalından Geri Adım
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller