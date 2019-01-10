Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

37 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinde görevli 170 polisin katılımı ve insansız hava aracının desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 17 şüpheli ile uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 32 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 43,5 gram sentetik uyuşturucu hap, 41,35 gram toz esrar, 24,13 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 16,71 gram kubar esrar, 14,11 gram toz halinde uyarıcı hap, 1,84 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 5 G-3 piyade tüfeği ile bir uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Zanlılardan 40'ı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 9'unun işlemleri ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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