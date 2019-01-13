Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

57 dakika önce

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu temini ve satışı yapan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu temini ve satışı yapan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada "uyuşturucu temini ve satışı" yaptığı iddiasıyla E.A'yı gözaltına aldı.

Şahsın yapılan üst aramasında 108 gram Afgan macunu ile 5 adet captagon tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:17 Kaynak: AA

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