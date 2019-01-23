Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

29 dakika önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'ini tutukladı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlemişti.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 4 bin 200 uyuşturucu hap, 5 kilogram esrar, 2,5 kilogram skunk, 2 ruhsatsız silah ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 71 bin lira ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti

Film Senaryosunu Aratmayan Kablo Hırsızlığı Son Dakika! Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:21:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]