Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde toplam 86 kilogram eroin ile 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde toplam 86 kilogram eroin ile 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tuşba ilçesi Erciş kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 KB 943 plakalı otomobilde arama yapıldı.

Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da kullanıldığı aramada, araçta bulunan 2 valizde 146 paket halinde 75 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıca Edremit ilçesinde durdurulan 65 NZ 655 plakalı kamyonette polis ekiplerinin yaptığı aramada, aracın koltuk altına gizlenmiş 19 paket halinde 10 kilo 520 gram eroin ile 3 kilo 432 gram metamfetamin bulundu.

Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Edremit, Tuşba, Güncel
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