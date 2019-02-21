Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Narkotik dedektör köpeği "Zeta"nın da yardımıyla otobüsteki yolcular tek tek arandı. Otobüsün bagajında, yolculara ait bavullarda 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan U.S, S.C. ve A.D, emniyete götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı

Son Dakika! Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu

Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi