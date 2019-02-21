Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

9 dakika önce

Adıyaman'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Zeta"nın da yardımıyla otobüsteki yolcular tek tek arandı. Otobüsün bagajında, yolculara ait bavullarda 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.S, S.C. ve A.D, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:06 Kaynak: AA

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