Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çiftlik evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çiftlik evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuşadası ilçesinde kiraladığı lüks villalarda uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen A.Ç'nin kaldığı çiftlik evine operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleri Mişe ve Cayra'nın da kullanıldığı aramada termosa gizlenmiş 290 gram metamfetamin ile 700 gram esrar, traktör lastiğine saklanmış 4 tabanca ve bunlara ait 230 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Kuşadası, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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