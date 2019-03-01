Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

5 dakika önce

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2'si ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda zanlıların evinde, 231,17 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 74 sentetik uyuşturucu hap, 1,37 gram esrar ele geçirilmişti. Yakalanan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:06 Kaynak: AA

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