Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

49 dakika önce

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 492 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 3'ü Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 492 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 3'ü Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışma sonucu, bir otomobil ile Kilis'ten Hatay'a uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti.

Ekiplerin takibe aldıkları araç Antakya girişinde durduruldu, otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.A, A.E, D.D ile Türk vatandaşı olan F.Y ve G.D gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında torbalar içerisinde 492 bin captagon hap ele geçirildi.

Uyuşturucu hapların Suriye'ye götürüleceği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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