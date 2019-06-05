Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonu

29 dakika önce

Küçükçekmece'de bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 5 kilo 135 gram esrar ve 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Küçükçekmece'de bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 5 kilo 135 gram esrar ve 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda uyuşturucu üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kapalı bir bölümde saksılarda 115 kök Hint keneviri ile 5 kilo 135 gram esrar ele geçirdi.
İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Küçükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti Bakan Selçuk duyurdu: Çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltında TEM'de otomobil TIR'la çarpıştı: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:53:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]