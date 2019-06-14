Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı.
Alınan bilgiye göre, dün, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilmesi üzerine Düzce İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak drone destekli operasyonun havadan çekilen görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.
Görüntülerde, fındık bahçesi kenarında ekilen 806 kök Hint keneviri yer alırken uyuşturucu maddenin bulunduğu bölgedeki variller de görülüyor.
Operasyon
Dün, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilmesi üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile koordineli düzenlenen drone destekli operasyonda, Ü.Y. ve H.Y. tarlada iken suçüstü yakalanmıştı.
Operasyon kapsamında 806 kök Hint keneviri ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 57 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:32 Kaynak: AA
Akçakoca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda ediyor İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:13:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]