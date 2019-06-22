Uyuşturucu operasyonu
22 dakika önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:13 Kaynak: AA
'nın merkez Seyhan
ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul
'da taksicilik yapan K.A'nın (49), otobüsle Adana'ya uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, otogarda K.A. ve kendisini bekleyen A.D'yi (54) gözaltına aldı.
K.A'nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Adana'da polis sulama kanalında yüzen çocukları havuza götürdü
Bahçeye atılan kanepeyi köpek parçalayınca altınlar ortaya çıktı
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi!
Selahattin Demirtaş'ın annesinden Erdoğan'a çağrı: Oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım