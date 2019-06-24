Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonu

53 dakika önce

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi.
Otomobilde bulunan B.A. (21) ile A.B. (21) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:35 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'nin ikinci adamı kim olacak? Nagehan Alçı "Canlı yayını terk etti" iddiasına yanıt verdi: Buna yalnızca "pes" diyorum Fiat Chrysler ile Renault'nun birleşme müzakereleri yeniden gündemde Oyuncu Hasan Kaçan, "Yerim onun yanıdır" diyerek seçimlerde desteklediği siyasetçiyi duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:28:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]