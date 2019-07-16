Uyuşturucu operasyonu
8 saat önce
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:55 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla H.K, A.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C'yi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 11 gram eroin ile 202 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C. adliyeye sevk edildi.
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