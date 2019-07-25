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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek okul önleri ve parklarda sattıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 2'si kadın, 7 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek okul önleri ve parklarda sattıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 2'si kadın, 7 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Hatay'dan uyuşturucu temin ederek, Osmaniye merkez ve ilçelerindeki okul önleri ve parklarda sattığı ileri sürülen İ.S, Z.S, K.F, M.C, M.Ç, H.K. ve S.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı.
Ekiplerin, 4 ay süren takibi sonucu şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda 2'si kadın, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 2 gram eroin, 24 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonu
Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:25 Kaynak: AA
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