Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonu

52 dakika önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bir şahsın uyuşturucu madde kullandığı şüphesi üzerine yaptığı aramada, 5 gram 2 paket esrar maddesi ele geçirdi.
Çalışmayı sürdüren ekipler, şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği şüpheli Ş.B'nin ikametinde yaptığı aramada ise 11 paket skank maddesi, 32 paket fişeklenmiş esrar maddesi, 2 kilo 250 gram kubar esrar, 79 adet ecstacy hap, 2 kök hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan şahıslardan biri serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ş.B ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı Keban Baraj Gölü'nde yakalanan kerevitler, işlendikten sonra dünya pazarına kilosu 16,5 eurodan satılacak Elazığ Valisi'nden adada 14 yıldır yalnız yaşayan Abay'a ziyaret

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 16:59:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]