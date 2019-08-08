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Uyuşturucu operasyonu

5 dakika önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Gölyaka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, K.T. (64), Ö.T. (26), K.N. (44), D.A. (33), E.A. (33), O.M. (26), S.A. (24) ve E.Y. (24) gözaltına alındı.
Ekipler, şahısların ev, eklenti ve araçlarında yaptıkları aramalarda 296 gram satışa hazır skunk maddesi, 108 gram toz esrar, 4 hassas terazi, 150 santim boyunda kenevir bitkisi, 3 adet esrar öğütme aparatı ile çeşitli silah ve fişek ele geçirdi.
Ekipler ayrıca suçtan elde edildiğini tespit ettiği 2 bin 300 lira paraya da el koydu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden S.A. ve E.Y., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 6 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 6 ara operasyon daha düzenlendiği öğrenilirken bu operasyonlarda 12 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:14 Kaynak: AA
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