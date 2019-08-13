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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kadıköy ve Ümraniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Kadıköy ve Ümraniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Temmuz'da Rasimpaşa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan Burak A'nın (23) yapılan üst aramasında 5 parça halinde 6,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Burak A. ve yanındaki arkadaşı Ahmet Y. (21) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Emin G'den (35) aldıklarını söylemeleri üzerine polis yürüttüğü çalışmanın devamında şüpheli Emin G. ve yanındaki Metin Y'yi (31) Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 kilo 90 gram skunk ele geçirildi.
Şüphelilerden Metin Y'nin uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Burak A. ve Ahmet Y. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Emin G. ve Metin Y. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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