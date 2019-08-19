Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 778 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 778 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yüreğir ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler M.K. ve Ş.A. ekiplerce yakalandı.
Zanlı Ş.A'nın üzerinde 47 gram esrar ele geçiren ekipler, M.K'nin adresinde yaptığı aramada 731 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca buldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.K. tutuklandı, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:12 Kaynak: AA
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