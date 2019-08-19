Uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Zonguldak ve Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:04 Kaynak: AA
ve Kilimli
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.
Operasyonda 366 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 12 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık bin lira ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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