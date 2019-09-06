Uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan araçta H.B. ve O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Otomobilde narkotik köpek "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadale çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Gaziantep 'te bir otomobilde, 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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