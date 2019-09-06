Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te bir otomobilde, 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir otomobilde, 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadale çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobilde narkotik köpek "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan araçta H.B. ve O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden çıkan otomobil önce iki araca çarptı, ardından boş bir daireye daldı!
HDP'li kişini acılı polis babasına söylediği "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" sözü gerginliğe neden oldu Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 22:10:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]