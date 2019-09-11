Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Adana merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Adana merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Adana, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 23 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

Uyuşturucu operasyonu

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı
Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:15:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]