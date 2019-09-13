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Uyuşturucu operasyonu

19 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı fırında uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı fırında uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Seydikemer ilçesindeki bir ekmek fırınında çalışan A.S'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine, iş yerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan A.S'nin üzerinde ve fırında yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu

Fethiye Emniyet Müdürlüğü, Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:49 Kaynak: AA
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