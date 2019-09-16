Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu operasyonu

45 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "uyuşturucu madde imal etmek, satmak" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 770 lira ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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