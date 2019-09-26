Uyuşturucu operasyonu

Köpeğin tepki verdiği bir odada çok sayıda poşet içerisinde 49 kilo 100 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Akdeniz Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

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