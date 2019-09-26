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Uyuşturucu operasyonu

33 dakika önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Akdeniz Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği bir odada çok sayıda poşet içerisinde 49 kilo 100 gram esrar bulundu.

Ekip, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili şüpheli Hakem Z'yi (48) gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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