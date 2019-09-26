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Uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ekiplerce gözaltına alınan D.Y. (44) ve V.A'nın (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.A. tutuklandı, D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Erzincan - Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasındaki ekskavatör delici ucuna zulalanmış 55 pakette 28 kilo 200 gram eroin bulunmuştu.

Sürücü D.Y. (44) ile V.A. (47) gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:01 Kaynak: AA
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