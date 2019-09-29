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Uyuşturucu operasyonu

38 dakika önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kilo 730 gram kubar esrar ile 144 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kilo 730 gram kubar esrar ile 144 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Emirleryenicesi Mahallesi'nde nehir kenarında şüpheli iki kişinin olduğu yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, narkotik köpeği "Kan" ile bölgede yaptığı aramalarda 19 kilo 730 gram kubar esrar ile 144 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Uyuşturucunun C.A, E.E. ve A.G'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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