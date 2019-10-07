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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakledildiği tespit edilen bir otomobili takibe aldı.

Otomobili Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolunda durduran ekipler, özel eğitimli köpek yardımıyla yaptıkları aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki N.A. (25), Y.A. (24) ve M.B'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:25 Kaynak: AA
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