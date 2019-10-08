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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.

Baskınlarda, narkotik köpeği ile şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinden önlem aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu

Narkotik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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