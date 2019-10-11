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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı daha tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı daha tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin üç gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Ekim'de düzenlediği operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 18'i gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu operasyonu

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:39 Kaynak: AA
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