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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Manisa'da jandarma ekiplerinin alıcı kılığına girerek düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Manisa'da jandarma ekiplerinin alıcı kılığına girerek düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kendilerini öğrenci olarak tanıtarak, uyuşturucu satan kişiyle temasa geçti.

Horozköy Mahallesi'nde ayarlanan buluşmada jandarma ekipleri, şüpheli S.A. (31) ile 170 lira karşılığında uyuşturucu madde pazarlığı yaptı.

Durumu fark eden S.A, olay yerinden kaçtı. Zanlı, jandarma ekiplerinin takibi sonucu, 2 kilometre uzaklıktaki Muradiye Mahallesi'nde boş bir arsada yakalandı.

Narkotik arama köpeği 'Volta" yardımıyla bölgede arama yapan ekipler, 67 uyuşturucu hap, 38 gram esrar maddesi ve 380 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.A, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu

Jandarma, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:03 Kaynak: AA
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