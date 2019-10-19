Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Polis, çalışma sonucu uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi kadın 5 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı, 4 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi Gar ihalesinde İBB'nin tercih edilmemesinin nedeni: Türkçe kelimeler ve iş deneyimi belgesinin olmaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:42:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]