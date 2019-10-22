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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Drone ve narkotik köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde uyuşturucu nitelikte 2 bin 169 hap, satışa hazır halde 24 gram eroin, 21 gram toz esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan 2 şüphelinin sahte kimlik ve ruhsatsız silahla yakalandığı, haklarında "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 29 suçtan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonu

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:01 Kaynak: AA
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