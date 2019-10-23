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Uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Anadolu Otoyolu kullanılarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı tespit edilen otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 7 paket halinde 7 kilo 302 gram toz esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada operasyonun görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Görüntülerde, arama köpeğinin stepne içerisine gizlenmiş uyuşturucuya tepki vermesi ve paketlerin bulunduğu yerden çıkarılması yer alıyor.

Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:29 Kaynak: AA
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