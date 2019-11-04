Uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda C.D. (28) ve M.M. (25) gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklanırken, M.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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