Uyuşturucu operasyonu

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 400 gram esrar ve 63 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir evde oluşturulan seralarda uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese 11 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, V.D'yi gözaltına aldı.

Depoda ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 12 kilo 400 gram esrar, 63 kök Hint keneviri, 3,80 gram metamfetamin, 3 hassas terazi ile Hint keneviri yetiştirmede kullanılan bir miktar katı, sıvı gübre ve sera yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.