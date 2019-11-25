Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tırda 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tırda 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüphelinin Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan uyuşturucu yüklenen bir tırın, Van üzerinden 23 Kasım'da Antalya'ya geldiğini tespit etmişti. Takibe alınan tırdaki uyuşturucunun, Manavgat ilçesi Çavuş Mahallesi'nde kiralık bir otomobile nakledildiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, araçta 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, kiralık otomobildeki İran uyruklu D.S.R. ile aracı kullanan Hüseyin K. ve tır sürücüsü Hakan S. gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonu

Manavgat, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medya paylaşımı şüphelendirdi! Şişli'de öldürülen şahıs İran ajanı mıydı?
Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:41:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]