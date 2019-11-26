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Uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 4 aylık çalışmanın neticesinde kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, metamfetamin içiminde kullanılan cam tüp, çakmaz gazı tüpleri ile çeşitli metaryeller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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