Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da, dün uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına almış, yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Öte yandan, torbacılardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 15 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılmış, şahısların üzerinde yapılan aramada ise 25 gram eroin ile çeşitli uyuşturucu madde bulunmuştu.

Uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:24 Kaynak: AA
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