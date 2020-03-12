Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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Uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler K.Ş, S.T, S.Ç, H.S, S.T, H.A, F.K. ile B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.Ş, S.T, S.Ç, H.S, H.A. ile F.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.T. ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de dün düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve 6 tablet ele geçirilmişti.

Uyuşturucu operasyonu

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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