Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri şüphelilere ait, kent genelindeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı çalışmada, Osmangazi ilçesindeki bir evde bulunan valizin içinde 7 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan şehrin çeşitli yerlerinde uygulama da gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri araç ve kişileri durdurarak arama yaptı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:02

Kaynak: AA

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