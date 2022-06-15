Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları neticesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunduran şahısları suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Atik isimli narkotik köpeği ile Sanayi Sitesi girişinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada; 40 gram Metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan; T.Y (34), R.G (28) Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemler başlatılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Hisarcık, Şarkışla, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı - Son Dakika

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