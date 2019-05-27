Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
4 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Narkotim ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şahısların üzerinde 4 paket halinde 26 gram eroin ele geçirildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:38 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde Narkotim ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şahısların üzerinde 4 paket halinde 26 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Manavgat girişinde durdurulan araçta arama yapıldı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu araçtaki şahıslardan A.K.'nin üzerinde 3 paket halinde 19.69 gram eroin maddesi, F.C.'nin üzerinde 1 paket halinde 6.42 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerden S.M. ile Ö.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, A.K. ile F.C. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem yapılırken, A.K. ve F.C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya
cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
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