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Uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

22 dakika önce

Antalya'da 55 personel ve 2 narkotik arama köpeği ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı, System.String[]
Antalya'da 55 personel ve 2 narkotik arama köpeği ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 55 personel ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) katılımıyla 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; bir miktar uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi, bir miktar para ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi. 21 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde kullanımını Kolaylaştırmak" suçundan cumhuriyet savcısının talimatına istinaden işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir şahıs da yakalandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:15 Kaynak: İHA
Antalya, Narkotik, Güncel
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