Üye Girişi
Uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

31.01.2022 14:55
Uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 46,05 gram esrar, 27 adet ecstasy hap, 17,02 gram bonzai, 13,64 gram metamfetamin, 3,82 gram eroin ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. - NİĞDE

Uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement