Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Taksi şoförü A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında taksi şoförü A.Y. (41) ile Suriye uyruklu A.Z. (22) ve H.S. (21) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, lavaş ekmeğin arasına zulalanmış halde 500 gram esrar ele geçirildi.

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