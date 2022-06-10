İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerine bağlı Atik isimli narkotik köpeği ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sanayi girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 gr. Metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Ö.Ç (40), İ.P (33) ve S.İ (35) Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemler başlatılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Hisarcık, Şarkışla, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika

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