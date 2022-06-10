Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

10.06.2022 15:31
Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Şarkışla da Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Şarkışla da Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları neticesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunduran şahısları suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerine bağlı Atik isimli narkotik köpeği ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sanayi girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 gr. Metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Ö.Ç (40), İ.P (33) ve S.İ (35) Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemler başlatılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Şarkışla, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika

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