Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:38 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 11,1 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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