Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

5 dakika önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan şüpheliler Tutuklanan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirme görüntüler Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan...

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan şüpheliler

Tutuklanan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirme görüntüler Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda durdurulan araçta narkotik dedektör köpek eşliğinde arama yapıldı.

Araç koltuğunun altındaki cips poşetinin içinde 570 uyuşturucu hap ve 1,88 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Hasan K. (27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. (29) ve Kadir K. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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