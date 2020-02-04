Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

6 saat önce

Adana'da ülkeye afyon sakızı ve sentetik esrar soktuğu öne sürülen Afganistan uyruklu 3 şüpheli ile sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 9 zanlı, gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

Adana'da ülkeye afyon sakızı ve sentetik esrar soktuğu öne sürülen Afganistan uyruklu 3 şüpheli ile sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 9 zanlı, gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i tutuklandı


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'ya uyuşturucu sokmaya çalışan ve sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ilk operasyonda Van'dan Türkiye'ye giriş yapan Afganistan uyruklu Vahit Ahmedi (28), Ali Jan Hamdaru (26) ve Md Mıjonur Rahman (30) isimli şahısların afyon sakızı ile sentetik esrar getirdiği bilgisine ulaştı. Polis zanlıların otoyoldan geldiğini belirleyerek İncirlik Park Alanında beklemeye başladı. Bir süre sonra zanlıların geldiğini belirleyen polis aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 920 gram afyon sakızı, 825 gram sentetik esrar ve 71 bin lira para bulundu.


Zanlılar gözaltına alınıp emniyete götürüldü


Bu arada, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda ise 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 146 gram bonzai ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplamda 12 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Afganistan uyruklu Vahit Ahmedi ile birlikte 5 kişi tutuklandı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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